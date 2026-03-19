Misil alcanza a periodista ruso en cobertura en vivo; Moscú culpa a Israel por ataque directo

El periodista Steve Sweeney y su camarógrafo Ali Rida, corresponsales de RT, registraron heridas de metralla mientras realizaban un reportaje por el ataque israelí

Alma Hidalgo / El Sol de México

Israel niega ataque directo

Sin embargo, Zajárova asegura que “el misil no impactó en un importante objetivo militar estratégico, sino en el lugar donde se realizaba el reportaje”.

Por el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que el embajador de Israel en Moscú será convocado “próximamente”.

Con información de AFP.