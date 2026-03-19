Misil alcanza a periodista ruso en cobertura en vivo; Moscú culpa a Israel por ataque directo
El periodista Steve Sweeney y su camarógrafo Ali Rida, corresponsales de RT, registraron heridas de metralla mientras realizaban un reportaje por el ataque israelí
Alma Hidalgo / El Sol de México
Israel niega ataque directo
Sin embargo, Zajárova asegura que “el misil no impactó en un importante objetivo militar estratégico, sino en el lugar donde se realizaba el reportaje”.
Por el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que el embajador de Israel en Moscú será convocado “próximamente”.
Con información de AFP.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.