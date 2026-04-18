Misión electoral de la OEA rechaza amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia
Autoridades colombianas anunciaron nuevas medidas para reforzar la seguridad del proceso electoral
EFE
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la medida busca “anticipar y evitar cualquier acción criminal” contra los aspirantes y recordó que desde hace un año se implementa el Plan Democracia, con despliegue de la fuerza pública y coordinación institucional.
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La MOE/OEA anunció que desplegará alrededor de 90 observadores en Colombia para las elecciones del 31 de mayo, en lo que será su vigésimo quinta misión electoral en el país.