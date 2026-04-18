Misión electoral de la OEA rechaza amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

EFE

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la medida busca “anticipar y evitar cualquier acción criminal” contra los aspirantes y recordó que desde hace un año se implementa el Plan Democracia, con despliegue de la fuerza pública y coordinación institucional.

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La MOE/OEA anunció que desplegará alrededor de 90 observadores en Colombia para las elecciones del 31 de mayo, en lo que será su vigésimo quinta misión electoral en el país.