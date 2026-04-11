Mohamad Baqer Qalibaf, el nuevo hombre fuerte de la República Islámica de Irán

EFE

Considerado un pragmático conservador y buen gestor, Qalibaf ocupa desde 2020 la presidencia del Parlamento, pero en Irán los cargos no siempre reflejan el poder de las figuras políticas.

Sus intervenciones tienen más peso que las del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien carece de una base de apoyo política.

Qalibaf se encuentra en la intersección entre el poder político y el militar, tras años como cabeza del Parlamento y su pasado de general de brigada en la Guardia Revolucionaria.

Mantiene estrechos lazos con el cuerpo militar de élite, que tiene como misión defender a la Revolución Islámica y que además cuenta con un emporio económico.

Desde hace años ha tratado de impulsar una imagen de cercanía con el pueblo, pragmático, abierto a los negocios y dispuesto a hablar con Occidente.

Represión

Esa falta de conexión con la población se ha visto reflejada en que se ha presentado como candidato a la presidencia del país en cuatro elecciones -2005, 2013, 2017 y 2024- y no se ha impuesto en ninguna de ellas.

En algunas de esas campañas le atacaron diciendo que los iraníes no votarían a aquellos que "solo saben ejecutar y encarcelar”.

"Muchos iraníes desprecian a Qalibaf; los diplomáticos lo consideran pragmático", escribió recientemente el analista Michael Rubin, del centro de estudios conservador American Enterprise Institute.