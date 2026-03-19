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Mundojueves, 19 de marzo de 2026

Moneda de oro con imagen de Trump es aprobada por un comité federal de EU

La moneda de 24 quilates será conmemorativa por los 250 años de independencia de la Unión Americana

EFE

Pese a que fue aprobada, anteriormente demócratas y otro comité habían cuestionado la legalidad del diseño.

La polémica sobre la moneda responde a que la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar.

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