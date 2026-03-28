AFP y EFE

Grandes multitudes protestaron el sábado en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas por su estilo autoritario, sus duras políticas migratorias y la guerra con Irán.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings”, la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Los organizadores esperaban a millones de personas en las calles de grandes ciudades y pequeños pueblos, manifestándose contra redadas migratorias, altos precios, la guerra contra Irán y decisiones impulsadas por Trump.

En Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes se congregaron, entre ellos el actor ganador del Óscar Robert De Niro, un frecuente crítico de Trump.

Robert de Niro encabezó las protestas contra Donald Trump en Nueva York a lado de Letitia James, Reverend Al Sharpton, and Jumaane Williams, / Foto: Reuters

De Niro calificó al presidente como una “amenaza existencial” para las libertades y la seguridad de los ciudadanos.

Las protestas se desarrollaron de costa a costa, desde Atlanta hasta San Diego, y se esperaba que los habitantes de Alaska también se sumaran a las movilizaciones.

“Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo“, declaró en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

Las marchas con más asistentes se registraron en las ciudades más grandes de Estados Unid - Foto: AFP Las protestas también alcanzaron a Epstein y su escándalo alrededor de la élite norteamericana - Foto: AFP s - Foto: AFP

En Washington, los manifestantes cruzaron el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles.

Trump se encuentra en Florida durante el fin de semana.

El clima anti-Trump ha traspasado fronteras, con manifestaciones en Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo fuerte despliegue policial.

“No queremos un mundo gobernado por reyes“, afirmó Andrea Nossa, criticando decisiones tomadas desde el poder.

Expectativa por cifras récord

En la primera manifestación “No Kings”, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, y la segunda edición reunió unos siete millones.

Se espera ahora una movilización mayor, dado el bajo índice de aprobación de Trump y las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Mientras el mandatario es respaldado por el movimiento “Make America Great Again”, también enfrenta fuerte rechazo político en Estados Unidos. Sus detractores cuestionan su uso de decretos ejecutivos, el Departamento de Justicia, la negación del cambio climático y ataques a programas de diversidad.

A ello se suma su énfasis en el poderío militar tras presentarse como un hombre de paz. “Esta administración nos ha arrastrado hacia la guerra“, afirmó Naveed Shah de Common Defense.

También denunció violencia estatal, familias destrozadas, ataques a inmigrantes y el intento de gobernar como un rey.

Springsteen: “las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis”

Bruce Springsteen fue uno de los protagonistas de las marchas convocadas este sábado por el movimiento ‘No Kings’ (No reyes) para repudiar el presunto autoritarismo del presidente de EE.UU., Donald Trump, y en su intervención afirmó: “las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis”.

Bruce Springsteen dio un pequeño concierto en donde no dudó en aplaudir la resistencia que Minneapolis representa hoy en día contra Donald Trump / Foto: Reuters

“Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Minneapolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero”, afirmó Springsteen, quien cantó su tema ‘Streets of Minneapolis’ (Calles de Mineápolis).

➡️ Únete al canal de El Solde México en WhatsApp para no perderte la información más important e

La manifestación de Minneapolis es una de las más de 3.300 protestas convocadas por ‘No Kings’ en los 50 estados de EE.UU., y que se replicaron en México, Canadá y capitales europeas como Madrid, Roma y Londres.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la “guerra ilegal” que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).