NASA ya trabaja en misiones Artemis III y IV para 2028 y viajar más allá de Marte: Jared Isaacman

El administrador de la NASA, expuso a CBS que Trump le delegó una política espacial que impulsa a EU establecerse permanentemente en la luna, así como desarrollar trabajos con energía y propulsión nuclear

EFE

"Ya no seremos pasivos ni permitiremos retrasos o sobrecostos, especialmente considerando lo que está en juego en el regreso de Estados Unidos a la Luna", agregó al canal.

Sobre cómo afectaría un recorte presupuestario gubernamental de más del 20 por ciento para 2027, dijo que apoya esa propuesta.

"Creo que el público estadounidense debe evaluar a la NASA por sus resultados, no por la rapidez con la que gasta su presupuesto", enfatizó.

El administrador de la NASA además resaltó la importancia de los datos que están recopilando desde el lanzamiento del miércoles los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen para las próximas misiones de Artemis.

"Todo esto servirá para informar misiones posteriores como Artemis III y, sobre todo, Artemis IV, que es cuando realmente volveremos a poner astronautas en la superficie lunar", indicó.