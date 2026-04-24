elsoldemexico
Mundoviernes, 24 de abril de 2026

Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

El primer ministro israelí también solicitó el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que se someterá a una cirugía para extirparle la próstata

EFE

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló “un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata”.

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata “sin metástasis”.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Javier Orozco

El negocio del streaming en el deporte

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Amenaza a De la Garza fraude inmobiliario

image
Saúl Monreal Ávila

Maru Campos debe ir a juicio político

image
Rubén Moreira

Ya salió el peine o, mejor dicho, el petróleo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES