Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata y ocultó el tratamiento

El primer ministro israelí también solicitó el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que se someterá a una cirugía para extirparle la próstata

EFE

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló “un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata”.

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata “sin metástasis”.