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Póngale otra raya al tigre: cómo Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia

El público celebró sus palabras como el golazo de James Rodríguez en el Mundial del 2014, en los inolvidables octavos contra Uruguay: “Esta es la noche en la que comienza una nueva era, un nuevo orden, la Patria Milagro”