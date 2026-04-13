“No tengo miedo”, dice el papa León XIV tras los comentarios de Trump

El mandatario estadounidense dijo no ser un gran admirador del pontífice luego de que éste hiciera un llamado a la paz

EFE

También afirmó: “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

León XIV dijo que él sólo está invitando “a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda”.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró el pontífice, quien siente “mucho” las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

Incluso bromeó cuando le preguntaron sobre el post en Truth Social, la plataforma de Trump: “Ya es irónico el nombre del sito web por no decir más...”

Los desencuentros entre el papa y el presidente de su país de nacimiento empiezan a ser muchos.

Además el pontífice de Chicago ya ha hecho saber que no viajará a su país natal este año, precisamente cuando se conmemoran los 250 años de su Declaración de Independencia.

Sí viajará, desde hoy, a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y en junio a España. El 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense, León XIV ha avanzado que lo pasará en la isla italiana de Lampedusa (sur), puerta migratoria de Europa.