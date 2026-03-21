“Nos quieren colonizar otra vez”, denuncia Lula ante la Celac-África

Foro de alto nivel critica pasividad de la ONU ante conflictos; México aboga por fortalecer el multilateralismo

EFE y AFP

“Nos quieren colonizar otra vez”, dijo Lula durante su discurso en la capital colombiana, sin aludir de forma específica a ningún país.

“No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”, agregó Lula en su discurso en la capital colombiana, sede de la cumbre de jefes de Estado de la Celac-África.

También dijo que está “indignado con la pasividad” de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como la guerra en Ucrania o Gaza.

“Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven”, dijo Petro durante su intervención en Bogotá.

NECESARIO FORTALECER EL SISTEMA MULTILATERAL: MÉXICO

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, abogó por el fortalecimiento el sistema multilateral en un momento internacional complejo, al intervenir en el Foro de alto nivel.

“El contexto internacional actual, como se ha dicho reiteradamente, es de los más complejos lejos que se recuerden”, manifestó De la Fuente, quien dijo que “frente a estos desafíos México reitera la importancia de fortalecer decididamente el multilateralismo”.

“En este contexto, la cooperación entre nuestras regiones que hoy se estrecha representa una herramienta singular para compartir experiencias y generar nuevas e innovadoras vías directas de progreso entre nuestros pueblos”, afirmó De la Fuente.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó la disposición de su país al diálogo serio y sin injerencia con Estados Unidos, al intervenir en el foro.

“Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos”, manifestó el jefe de la diplomacia cubana.