Nuevas grabaciones desvelan cómo el gobierno húngaro entregó a Rusia información de la UE

Szabolcs Panyi, editor de VSquare publicó el pasado marzo la transcripción de una llamada que data de 2020 en la que se demuestra comunicación entre Budapest y Moscú

EFE

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán es el mejor aliado de Moscú y el mismo Szijjártó suele referirse a Lavrov como “un amigo”.

Szijjártó ha asegurado que, en general, las llamadas con Lavrov “son parte de la diplomacia”.

En una de las conversaciones publicadas hoy, Lavrov le pide a Szijjártó que le consiga un documento de la UE, relacionado con los procesos de adhesión de Ucrania al bloque comunitario.

En aquella época, Szijjártó llamó a Lavrov para coordinar el encuentro con Putin, pero mantuvieron la charla en secreto para que los socios de Hungría en la UE y la OTAN no intervinieran.

Lavrov llegó a preguntar si Orbán viajaba a Moscú como el primer ministro húngaro o como el presidente de la UE.

“Las dos cosas no se pueden separar, pero creo que el hecho de que sea el presidente de la UE le da mayor relevancia”, respondió Szijjártó.

El ministro de Exteriores húngaro no ha negado hoy que haya hablado con Lavrov y afirmó que esas charlas sólo muestran que “Hungría defiende firmemente la paz”, pero no se ha referido a ninguna charla o contenido en concreto.

El propio Orbán reconoció ayer haber hablado con Vladímir Putin tras revelar la agencia de noticias Bloomberg una charla en la que el primer ministro húngaro se ponía al “entero servicio” del presidente ruso.

Szijjártó ha afirmado que tras la publicación de estos audios hay una “injerencia de los servicios secretos extranjeros en las elecciones parlamentarias” que Hungría celebra este domingo.

Los sondeos prevén una derrota de Orbán ante el conservador Péter Magyar tras 16 años gobernando con mayorías absolutas.