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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Nuevo conflicto diplomático entre Israel y España por quema de muñeco con imagen de Netanyahu

Israel convoca a encargada de negocios de España por quema de muñeco del primer ministro israelí en una celebración de la quema de judas en la provincia de El Burgo

Reuters

La alcaldesa de El Burgo afirmó que la localidad ya había utilizado anteriormente muñecos del presidente estadounidense Donald Trump y del ‌líder ruso Vladimir Putin durante el evento anual.

España e Israel, en tanto, se han visto envueltos ​en una prolongada disputa diplomática que comenzó a raíz de la guerra de Gaza.

Netanyahu afirmó el miércoles que el Líbano no formaba parte del alto el fuego y que el ejército israelí seguía atacando a Hezbolá con fuerza.

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