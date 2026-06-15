Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EU estrellado en California

Al comparecer en el Congreso de Estados Unidos, una asistente de Epstein denunció que el empresario dio dinero en efectivo y entradas para Disneyland a guardias de la prisión, aunque desconoce qué obtuvo a cambio
Este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos protagonizará el inicio de los tres días de cumbre, aunque se esperan otros temas como los últimos ataques rusos en Ucrania y las tierras raras de China
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraron que luego del Covid-19, “la humanidad se prometió a sí misma que no volvería a enfrentarse a un día así sin estar preparada”