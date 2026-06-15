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Mundolunes, 15 de junio de 2026

Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EU estrellado en California

Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron los decesos

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EFE

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