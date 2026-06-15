Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EU estrellado en California

MUNDO

OMS y Lula instan al G7 a ultimar el tratado sobre pandemias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraron que luego del Covid-19, “la humanidad se prometió a sí misma que no volvería a enfrentarse a un día así sin estar preparada”