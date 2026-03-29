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Mundodomingo, 29 de marzo de 2026

ONG teme que Mundial pueda ser amenaza para millones de aficionados por políticas de Trump

Amnistía Internacional advierte que las políticas estadounidenses de inmigración son mortales y abusivas y pide a la FIFA y a los países anfitriones "acciones urgentes" que lo impidan

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EFE

El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500 mil personas desde Estados Unidos en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI en un comunicado.

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