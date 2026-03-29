Pakistán acogerá conversaciones entre EU e Irán tras recibir el aval de socios

El primer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que tanto Washington como Teherán han expresado su "confianza" en Islamabad para facilitar un diálogo que detenga el conflicto en medio oriente

EFE

El canciller subrayó que su Gobierno ha mantenido una comunicación activa con el liderazgo estadounidense como parte de sus esfuerzos de desescalada.

Durante el encuentro en la capital paquistaní, Dar informó a sus homólogos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto sobre las perspectivas de este diálogo directo en suelo paquistaní.

Según el ministro, los cancilleres visitantes expresaron su "más pleno apoyo" a la iniciativa.

Los miembros del grupo coincidieron en que la prolongación del conflicto es "extremadamente desafortunada" por su impacto devastador en la región y apelaron a la "unidad de la Ummah (comunidad) musulmana" en estos tiempos de crisis.

"Acordamos que esta guerra no favorece a nadie y solo conducirá a la muerte y la destrucción", señaló Dar.

El objetivo del bloque es ahora crear las condiciones necesarias para unas "negociaciones estructuradas entre las partes pertinentes".

En este sentido, los cuatro países abogaron por la diplomacia como único camino viable y exigieron el respeto a los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados.

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"Pakistán requerirá de las oraciones y el apoyo de toda la comunidad internacional para el éxito de su empeño por alcanzar la paz", concluyó Dar.