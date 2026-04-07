A horas de vencer el ultimátum, Islamabad intenta mediar entre Washington y Teherán mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Redacción / El Sol De México

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario paquistaní pidió que se permita “que la diplomacia siga su curso”, al tiempo que instó a Irán a reabrir el paso marítimo como un “gesto de buena voluntad”.

Este canal es considerado clave para el tránsito del suministro mundial de petróleo y gas, por lo que su cierre ha elevado la preocupación internacional.

Sin embargo, el panorama se complica tras recientes ataques atribuidos a Irán contra instalaciones industriales en Arabia Saudita vinculadas a empresas estadounidenses, lo que podría poner en riesgo el diálogo.

Analistas advierten que una posible respuesta de Riad podría escalar el conflicto y arrastrar a otros países de la región, incluido Pakistán, debido a sus acuerdos de defensa.

Fuentes de seguridad paquistaníes señalaron que las próximas horas serán decisivas, ya que Irán se encuentra en una posición delicada, combinando señales de apertura al diálogo con una postura firme en sus condiciones previas para negociar.

Continuan negociaciones con intermediaros

En este contexto, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de las negociaciones, mientras crece la urgencia de alcanzar una salida diplomática que evite una crisis de mayores dimensiones.

Con información de EFE, AFP Y Reuters