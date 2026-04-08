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Mundomiércoles, 8 de abril de 2026

Pam Bondi, ex fiscal general de EU, desafía al Congreso: no comparecerá por el caso Epstein

El Departamento de Justicia indicó que ya no comparecería porque ya no es fiscal general de EU; Bondi enfrentó críticas por el manejo del caso Epstein

EFE

El portavoz añadió que el comité se pondrá en contacto con el abogado personal de Bondi "para analizar los próximos pasos", ya que con esta decisión su comparecencia queda en el aire.

Pam Bondi enfrentaba críticas por errores en el manejo de la investigación del caso Epstein

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