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Mundosábado, 25 de abril de 2026

Panamá expresa condolencias a Colombia por ataque terrorista que dejó siete muertos

El gobierno panameño espera que las autoridades capturen a los responsables del ataque

EFE

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