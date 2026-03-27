Paradero de barcos con ayuda a Cuba continúa incierto: Guardia Costera de EU

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero destacó que manteniene comunicación con las agencias de rescate

AFP

La Marina mexicana lanzó el jueves un operativo para dar con el paradero de los dos barcos, que zarparon hace una semana desde la Isla Mujeres y con los que perdió contacto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en la mañana que continuaba la “búsqueda” de los veleros, que hacen parte de la flotilla de un convoy internacional de ayuda a Cuba.

Un buque de la armada de México “tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto”, explicó la mandataria izquierdista en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Aproximadamente a esa misma hora, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que “había recibido a las 10:36 horas un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”.

Caída la tarde, las autoridades cubanas y mexicanas no habían confirmado un avistamiento de las embarcaciones, nombradas “Friend Ship” y “Tiger Moth”.

El primer barco de la flotilla humanitaria llegó el martes al puerto de La Habana, con 30 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, suministros médicos y paneles solares.

Un vocero del convoy dijo antes a la AFP que “los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados”.

Los organizadores del convoy declinaron hacer más comentarios este viernes.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero destacó que mantenía comunicación con las agencias de rescate de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.