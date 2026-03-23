Pare, pare, pare: audio revela el dramático momento antes del accidente en un aeropuerto de NY

La grabación de la torre de control registró el momento cuando un controlador aéreo intenta evitar

En la grabación se puede escuchar al controlador aéreo que autoriza la unidad de emergencia para cruzar una de las pistas; sin embargo, momentos después le pide desesperadamente que se detenga.

“¡Deténgase, deténgase, deténgase! ¡Camión uno, deténgase, deténgase, deténgase, deténgase!…”, se escucha en el audio, donde también se puede apreciar el sonido de una alarma.

La grabación también captó los momentos posteriores al accidente, cuando la torre de control aborta los aterrizajes que estaban por realizarse y anuncia el cierre del aeropuerto.

“Delta 2603, aborte el aterrizaje. Pista en dirección 2000”, repitió muchas veces el controlador, mientras se activó el protocolo de emergencia.

Al generarse el caos, una piloto pregunta: “¿Está cerrada la pista?”

A lo que el controlador responde: “Delta 2603, aterrizaje frustrado, rumbo a pista 2000”.

Tras el impacto, se escucha a un operador expresar su reacción ante lo ocurrido, mientras que el otro mostraba culpa:

Alrededor de 20 minutos después, (23:55 hora en Nueva York) se informó el cierre del aeropuerto.

Hacia las 14 horas de este lunes, el aeropuerto informó que los vuelos se habían reanudado, pero pidió a los viajeros que siguieran previendo retrasos y cancelaciones.

El presidente Donald Trump calificó el accidente como “terrible”. “Cometieron un error. Es un trabajo peligroso”, dijo a periodistas.

“Eran dos jóvenes al inicio de su carrera, así que es una tragedia absoluta que estemos aquí hablando de su pérdida”, declaró a la prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación.

En total 43 personas fueron hospitalizadas, pero la mayoría ya recibió el alta médica, añadió ante los medios Garcia.