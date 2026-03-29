“He dado instrucciones a las autoridades competentes para que concedan al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceso total e inmediato”, informó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

AFP

Israel afirmó el lunes que el Patriarca Latino de Jerusalén tendrá acceso inmediato a la iglesia del Santo Sepulcro, luego de que la policía le impidiera celebrar allí la misa del Domingo de Ramos al alegar motivos de seguridad.

“He dado instrucciones a las autoridades competentes para que concedan al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceso total e inmediato a la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén”, escribió en X el primer ministro.

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía impidió al cardenal Pizzaballa y al custodio entrar a la iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la misa.

“Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, añadió el comunicado del Patriarcado Latino.

“Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”, destacó el Patriarcado Latino.

Desde que estalló la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

Pero Netanyahu explicó que en los últimos días, Irán “ha atacado repetidamente los sitios sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén con misiles balísticos”, y que en un caso, “fragmentos cayeron a metros de la Iglesia del Santo Sepulcro”.

Indicó que fue para proteger a los fieles que les pidió “abstenerse temporalmente” de visitar los sitios religiosos de la parte antigua de Jerusalén.

Cruz en lugar de ramos

“La guerra no borrará la resurrección. El dolor no extinguirá la esperanza”, dijo Pizzaballa en la misa del Domingo de Ramos que celebró más tarde en la Iglesia de Todas las Naciones, también conocida como la basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos.

“Hoy no llevamos palmas en procesión. En su lugar, llevamos la cruz: una cruz que no es una carga inútil, sino la fuente de la verdadera paz”, dijo ante un pequeño grupo de fieles.

El Patriarcado ya había anunciado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, que normalmente atrae a miles de personas.

La policía israelí declaró que todos los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra con Irán.

“La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada” por las restricciones, señaló la policía en un comunicado a la AFP.