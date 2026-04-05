Pekín prohíbe la venta y entrada de drones en la capital a partir de mayo

Las nuevas restricciones quedaron recogidas en el reglamento sobre aeronaves no tripuladas aprobado recientemente por las autoridades municipales

EFE

El reglamento impide asimismo crear nuevos lugares de depósito en toda la ciudad y prohíbe establecerlos en el territorio dentro de su sexta carretera de circunvalación, mientras que fuera de esa zona deberán cumplir normas de seguridad y superar una evaluación oficial.

En ese mensaje, DJI, el gigante chino del sector, advertía de que los usuarios de Pekín no podrán comprar drones tras la entrada en vigor de la norma y de que tampoco se permitirá introducir en la capital aparatos adquiridos en otras provincias.

Además, la capital ya había impuesto vetos temporales en momentos políticamente sensibles en los últimos años, como la reunión anual del Legislativo.

En redes sociales, algunos internautas lamentaron el endurecimiento del control: “Principalmente es porque hay demasiados vuelos ilegales”, escribió un usuario en Weibo, mientras otro reconocía que “ahora ya no me atrevo a comprar un dron”. EFE