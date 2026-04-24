El secretario de Guerra indicó que el bloqueo naval que EU mantiene sobre las costas iraníes estará en vigor “durante el tiempo que sea necesario”

EFE

El secretario de Guerra indicó que el bloqueo naval que EU mantiene sobre las costas iraníes estará en vigor “durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump”.

También reconoció que el tráfico marítimo comercial por el estrecho de Ormuz es “mucho más limitado de lo que a cualquiera le gustaría ver”.

Teherán ha denunciado el cerco y exige su levantamiento como una de las condiciones para llegar a un acuerdo y reabrir la vía, sobre la que Washington también asegura tener control.

EU ha interrumpido el paso de 34 buques desde el inicio del bloqueo naval a la República Islámica, informó el jefe del Pentágono.