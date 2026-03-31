El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, evitó responder si EU podría usar tropas terrestre en Irán porque sería una “advertencia” para sus enemigos de lo que podrían o no hacer

AFP

“Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto”, dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.

Según Pete Hegseth, “las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.

A su lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos había atacado “más de 11 mil objetivos” en los últimos 30 días.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de algunos partidarios del presidente Donald Trump respecto al posible uso de tropas terrestres en Irán, Hegseth evitó revelar sus cartas.

No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué estás dispuesto a hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas

“Si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones (...). O quizá no tengamos que usarlas en absoluto: tal vez las negociaciones funcionen”.

Las negociaciones con Irán “son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza”, dijo Hegseth a los periodistas.

Sobre su visita a las tropas, explicó que el encuentro se mantuvo en secreto por motivos de seguridad.

“Baste decir que el viaje fue un honor. Tuve la oportunidad de ser testigo, y fui testigo de lo mejor de Estados Unidos”.

Y “seguimos ejerciendo dominio sobre la Marina iraní. Continuamos concentrados en atacar su capacidad de minado, sus activos navales”.