EL Departamento de Estado dijo haber alertado a la periodista de los riesgos en seguridad. Autoridades iraquíes detuvieron a un individuo presuntamente implicado en el secuestro

AFP

El Departamento de Estado dijo haber alertado a la periodista de los riesgos en seguridad y que trabajaba para asegurar su liberación "tan pronto como sea posible".

La periodista fue identificada como Shelly Kittleson por organizaciones de defensa de medios de comunicación y por Al-Monitor, una de las publicaciones para las que trabajaba.

Irak dijo que las autoridades interceptaron un vehículo que volcó cuando intentaba huir.

"Fuerzas de seguridad pudieron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos usados en el crimen", dijo el Ministerio del Interior iraquí en un comunicado.

"Respaldamos su labor periodística fundamental y pedimos su rápido retorno para que continúe con su importante trabajo", indicó Al-Monitor en un comunicado.