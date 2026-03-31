Periodista de EU es secuestrada por grupo proiraní en Irak
EL Departamento de Estado dijo haber alertado a la periodista de los riesgos en seguridad. Autoridades iraquíes detuvieron a un individuo presuntamente implicado en el secuestro
AFP
El Departamento de Estado dijo haber alertado a la periodista de los riesgos en seguridad y que trabajaba para asegurar su liberación "tan pronto como sea posible".
La periodista fue identificada como Shelly Kittleson por organizaciones de defensa de medios de comunicación y por Al-Monitor, una de las publicaciones para las que trabajaba.
Irak dijo que las autoridades interceptaron un vehículo que volcó cuando intentaba huir.
"Fuerzas de seguridad pudieron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos usados en el crimen", dijo el Ministerio del Interior iraquí en un comunicado.
"Respaldamos su labor periodística fundamental y pedimos su rápido retorno para que continúe con su importante trabajo", indicó Al-Monitor en un comunicado.