El tiempo de espera en los tres aeropuertos de Nueva York superó la media hora, mientras que en terminales aéreas en Atlanta y Houston se superó las dos horas

EFE

La administradora en funciones de la TSA, Ha Nguyen McNeill, declaró durante una intervención en el Congreso que EU registra “los tiempos de espera más largos de la historia”.

Les sigue el de Atlanta donde se produjeron grandes retrasos, donde faltó un 36.6 por ciento.

El total de empleados del TSA que se ausentó de su puesto de trabajo en EU ascendió al 11.14 por ciento.