Perú despliega a 61 mil policías y 45 mil militares para resguardar elecciones generales

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo, tras 10 años de crisis políticas

EFE

Asimismo, habrá 10 mil 338 patrullas a nivel nacional con el propósito de garantizar el orden en los más de 10 mil locales de votación que se instalarán durante la jornada electoral.

El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, enfatizó que este despliegue busca asegurar el orden público y la protección del material de sufragio con neutralidad y transparencia.

Arroyo también hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en las elecciones generales de este domingo 12 de abril y fortalecer, de esta manera, el sistema democrático.

Además de al presidente y sus dos vicepresidentes, los peruanos también deben escoger a 60 senadores, 130 disputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.