elsoldemexico
Mundosábado, 11 de abril de 2026

Perú despliega a 61 mil policías y 45 mil militares para resguardar elecciones generales

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo, tras 10 años de crisis políticas

EFE

Asimismo, habrá 10 mil 338 patrullas a nivel nacional con el propósito de garantizar el orden en los más de 10 mil locales de votación que se instalarán durante la jornada electoral.

El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, enfatizó que este despliegue busca asegurar el orden público y la protección del material de sufragio con neutralidad y transparencia.

Arroyo también hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en las elecciones generales de este domingo 12 de abril y fortalecer, de esta manera, el sistema democrático.

Además de al presidente y sus dos vicepresidentes, los peruanos también deben escoger a 60 senadores, 130 disputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro/ La ciudad en disputa

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Una redacción de los años 70

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi Mamá y El Sexo / Sexo en la Luna: tabú o necesidad científica

ambrin - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Amparo Brindiz

Retos del INE: IA y desinformación

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES