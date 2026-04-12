









Ciudad de Mexico , 12 de abril de 2026 Ver más periódicos

La medida busca que ningún ciudadano se vea impedido en ejercer su derecho al voto. / Foto: AFP

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú , máximo ente electoral del país, decidió este domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales del Perú hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (17:00 hora México) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y “con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto”.

El acuerdo del pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas de votación hasta el lunes 13 de abril, entre las 7:00 y 14:00 horas (6:00 y 13:00 hora México), y el sufragio hasta las 18:00 horas (17:00 hora México) en aquellas mesas de Lima en las que no llegó el material durante esta jornada, así como en dos ciudades estadounidenses, Orlando y Patterson.

Te puede interesar: Agentes y fiscales ingresan al ente electoral de Perú tras retrasos en inicio de la votación

Minutos antes, la ONPE confirmó que 63 mil 300 electores no pudieron votar este domingo en 211 mesas de votación ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima por las demoras en la distribución del material, atribuidas a la empresa contratada para esa tarea.

Asimismo, el pronunciamiento del JNE consideró solicitar al Gobierno que se brinden las facilidades para que los centros educativos se mantengan a disposición y que las fuerzas armadas otorguen la seguridad al personal electoral.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló que el 99.8 por ciento de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse y que 211 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63 mil 300 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto por el retraso en la llegada del material electoral.

La situación acontecida conllevó a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (17:00 hora México) y los reclamos de candidatos, especialmente del ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien ha pedido capturar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y procesarlo penalmente por omisión de funciones.