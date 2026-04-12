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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Perú extiende votación para el lunes por falta de material electoral

El Jurado Nacional de Elecciones decidió extender la votación por los ciudadanos que no pudieron sufragar por falta de material

EFE

En ese sentido, el máximo órgano electoral pidió que se mantengan las prohibiciones de propaganda electoral hasta mañana, lunes, y exhortó a que no se difundan encuestas sobre los resultados de la votación.

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