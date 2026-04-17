Petro advierte sobre “resurgimiento de Hitler” en Europa y defiende la migración como fuente de riqueza

El presidente colombiano advierte sobre el avance del discurso xenófobo en Europa, elogia la postura de España en migración y política internacional, y propone diálogo en Venezuela y el fin del bloqueo a Cuba.

EFE

Petro ha señalado que excluir a personas es “excluir cerebros”, y que hay formaciones progresistas en América Latina, entre las que se ha incluido, que defienden la libertad de movimiento: “Esto es lo que hay que lograr”, ha resumido.

El presidente ha recordado que más de cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela en los años 60, y que ahora, tras el “bloqueo económico”, ha ocurrido en el sentido inverso: “No nos ha pasado nada. Son parte de la fuerza laboral, y al final se logró asimilar el shock de la migración”, ha expresado Petro.

El presidente colombiano ha contrapuesto esta integración de los migrantes venezolanos en Colombia con la situación en Chile, donde se habla de “evacuar a venezolanos”.

A renglón seguido, ha apuntado que la migración es “fuente de riqueza”, en un mundo en el que la fuerza de trabajo “es cada vez más cerebral”, que “no depende del color de la piel”.

El mandatario, también planteó la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante “uno o dos años” un gobierno común para generar confianza entre ambas partes.

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Y agregó que con Cuba hay que “hablar” y que el bloqueo estadounidense sobre la isla es “genocidio”, porque conlleva “matar a un pueblo de hambre”.

“El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad”, dijo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.