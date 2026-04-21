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Mundomartes, 21 de abril de 2026

Petro confirma su intención de convocar una asamblea constituyente en Colombia

La oposición advirtió que Petro busca reintroducir la reelección presidencial para volver al cargo en 2030

Daniel Montes de Oca

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