Aceptó que se trata de una derrota política personal, aunque destacó que la tasa de homicidios se encuentra en los niveles más bajos desde 1993

Europa Press

No obstante, a lo largo de la entrevista reconoció que también significa una derrota política personal. “Fracaso nacional y mío, pero tiene que encontrarse la manera de que no nos matemos entre nosotros”, ha dicho.

Colombia “no se encuentra, no logra construir una nación propiamente y se mata entre sí”, lamentó Petro, si bien, no obstante, destacó que se ha logrado reducir el número de muertes violentas en los últimos años.

“Tenemos la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios de hoy es la más baja de Colombia desde el 93 y se debe al proceso de paz con la FARC”, destacó Petro, que aprovechó para vincular esta violencia que sufre su país con la demanda de cocaína que llega de Europa y Estados Unidos.

Fallos en su gobierno

“Cometí una tontería que me está costando muchísimo, y a Colombia”, lamentó, al confiar en gente que se decía del centro político, pero que resultó que estaban a la derecha del expresidente Álvaro Uribe. “Lo primero que hicieron fue traicionarnos”, apuntó.

Con respecto a su futuro, Petro aseguró que dependerá del resultado de las elecciones de mayo. “No tengo ni idea (...) Todavía no he decidido qué voy a hacer. Todo depende, depende del voto que viene. Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir”, afirmó.

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