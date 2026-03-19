Petroleros rusos se aproximan a Cuba, pese a sanciones de EU

Washington modificó el levantamiento de sanciones a buques rusos precisando que siguen sujetos a restricciones los envíos a La Habana y Corea del Norte

AFP

La empresa señaló que el buque con bandera rusa, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tenía previsto descargar en la terminal petrolera de Matanzas, en el norte de la isla, alrededor del 23 de marzo.

Otro petrolero, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, cargó cerca de 200 mil barriles de diésel a finales de enero frente a Chipre desde otro buque, según datos de Kpler.

Ayer se encontraba en el noroeste del Caribe, a cerca de mil kilómetros de la costa cubana.

El petrolero Anatoly Kolodkin figura como sujeto a las sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Estados Unidos modificó ayer el levantamiento de sanciones concedido a los petroleros rusos en alta mar, precisando que los cargamentos con destino a Cuba y Corea del Norte siguen sujetos a las restricciones.

Ante el alza del precio del crudo, Washington permitió el 12 de marzo, mediante una enmienda a su régimen de sanciones, la venta de petróleo transportado en petroleros rusos.

La orden de liberalización original solo había establecido una excepción: las transacciones que involucraran a Irán.

Ahora precisa que dicha venta de crudo a Cuba y Corea del Norte también está prohibida, así como a algunas regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba tras derrocar en enero a su principal aliado, el líder venezolano Nicolás Maduro, aplicando un bloqueo petrolero a la isla.

Cuba no ha importado petróleo desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento después de la caída de Maduro, momento en que el gobierno mexicano se vio presionado por Trump para poner fin a ese tipo de envíos.