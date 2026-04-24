Policía de Texas podrá detener a personas que sospeche están en EU de forma irregular

Este viernes entró en vigor la ley SB4, que permite a fuerzas de seguridad detener a sospechosos de entrar irregularmente a EU

EFE

En el fallo, el tribunal dictaminó que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las autoridades locales actúen de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.