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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Policía mata a hombre que apuñaló a varias personas en el metro de Nueva York

Mamdani explicó que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante

EFE

El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego, detalló en redes sociales el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local en un andén del metro de Gradn Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la cadena CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

Mamdani explicó que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante.

“Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, dijo Mamdani.

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