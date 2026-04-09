Policía rusa allana las oficinas del diario Nóvaya Gazeta

El rotativo solía publicarse varias veces a la semana, pero tuvo que recortar su producción dentro de Rusia debido a la censura militar tras el comienzo de la ofensiva en Ucrania en 2022

AFP

Las fuerzas de seguridad rusas allanaron este jueves las oficinas del diario independiente Nóvaya Gazeta, informó el rotativo.

“Alrededor de las 12:00 (09:00 GMT), agentes de seguridad encapuchados iniciaron pesquisas en la oficina editorial de Nóvaya Gazeta”, dijo el diario en redes sociales.

“No sabemos la razón. No se ha permitido la entrada de los abogados del periódico en la oficina, donde también se encuentran algunos miembros del personal”, agregó.

Un periodista de la AFP en Moscú vio dos camionetas del Comité de Investigación de Rusia estacionadas afuera de la redacción y a varios miembros del personal en el vestíbulo del edificio.

Varios periodistas de Nóvaya Gazeta han sido asesinados en casos que, en general, se han considerado como actos de represalia.

Entre ellos, Anna Politkovskaya, que pasó años investigando supuestos abusos cometidos por el ejército ruso durante sus campañas en Chechenia.

Fue hallada muerta en su bloque de viviendas en 2006, el día del cumpleaños del presidente ruso Vladimir Putin.