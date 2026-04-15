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Mundomiércoles, 15 de abril de 2026

Presenta Casa Blanca planes de Trump para erigir arco del triunfo en Washington

La portavoz Karoline Leavitt mostró una imagen renderizada del proyecto, que tendrá 76.2 metros de altura, para conmemorar los 250 años de Estados Unidos

EFE

Los críticos de Trump han tildado la iniciativa de proyecto vanidoso para consolidar su propio legado, además de advertir de la distorsión que puede provocar en el paisaje urbano de la capital.

Desde su regreso al poder, Trump, antiguo magnate inmobiliario, ha impulsado varios proyectos para dejar huella en la ciudad, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, su proyecto estrella.

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