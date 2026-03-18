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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

Presidenta interina de Venezuela destituye a ministro de Defensa, Vladimir Padrino

“Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, dijo la mandataria

AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década.

Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto y absoluta “lealtad” en ausencia del líder izquierdista.

Padrino, de 62 años, estaba en el cargo desde 2014 y era considerado la ficha de Maduro dentro de la cúpula militar.

“Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó, sin detallarlas.

La mandataria encargada nombró asimismo al frente a la cartera de Defensa a Gustavo González López, quien fue designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.

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