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Mundomiércoles, 25 de marzo de 2026

Presidenta interina de Venezuela destituye a embajador ante la ONU

Samuel Moncada, quien fue designado en 2017 por Nicolás Maduro, será sustitutido por la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy

AFP

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

Rodríguez dijo confiar “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

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