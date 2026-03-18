Primer grupo del convoy Nuestra América entrega donativos en hospitales de La Habana

Esta primera ayuda trae un cargamento de cinco toneladas de insumos y medicamentos destinados a varios hospitales de La Habana, además de paneles solares y sistemas fotovoltaicos

EFE

En esta jornada, también llegaron a La Habana más de 40 activistas de Estados Unidos participantes en el convoy internacional que intercambiarán con comunidades cubanas y donarán material sanitario a hospitales de la isla.

Este grupo lo integran parlamentarios, miembros de partidos políticos y de organizaciones sociales, graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, sindicalistas y representantes de otros sectores.

Está previsto que el próximo 21 de marzo se sumen otros activistas que viajarán por vía marítima desde México con donativos de "comida, medicinas y suministros esenciales" para la isla.

Esta iniciativa está inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.

Su misión se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en Cuba y de prolongadas tensiones en las relaciones entre el país y Estados Unidos.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EU, que ha ocasionado una parada casi total de su economía.