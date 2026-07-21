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Mundomartes, 21 de julio de 2026

¿Qué es el movimiento estudiantil Cucarachas en India que ha llevado a protestas multitudinarias?

Los jóvenes en India tomaron la comparación de los jóvenes con “cucarachas”, hecha por el presidente del Tribunal supremo, y la convirtieron en la identidad de su movimiento a manera de sátira

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué es el movimiento “Cucarachas”y cuál es el origen de su nombre?

De las redes sociales a las calles de India: ¿por qué protesta el movimiento de las “cucarachas”?

Ali Rodriguez Rios
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