¿Qué es el movimiento estudiantil Cucarachas en India que ha llevado a protestas multitudinarias?
Los jóvenes en India tomaron la comparación de los jóvenes con “cucarachas”, hecha por el presidente del Tribunal supremo, y la convirtieron en la identidad de su movimiento a manera de sátira
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué es el movimiento “Cucarachas”y cuál es el origen de su nombre?
De las redes sociales a las calles de India: ¿por qué protesta el movimiento de las “cucarachas”?
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