¿Qué pasó entre Colombia y Ecuador? La escalada entre los países llevó a acusaciones de bombardeos

Desde aumentos arancelarios hasta bombas ecuatorianas halladas en Colombia, Gustavo Petro y Daniel Noboa han intercambiado versiones de los hechos

Jorge Morales

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias , muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.

Ante esta declaración de Petro, Noboa aseveró lo siguiente: “presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo.

¿Por qué Ecuador está atacando al narcotráfico ?

Desde el domingo 15 de marzo, el gobierno ecuatoriano decretó un toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro,. provincias donde se concentra actividad criminal relacionada con el narcotráfico.

Esta medida está vigente de las 23:00 a las 05:00 horas, durante ese lapso de tiempo las calles solamente pueden ser transitadas por policías, militares y personal sanitario de emergencia.

Ecuador cerró el 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar ese año cerca de nueve mil 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.