¿Qué piden Trump e Irán para terminar la guerra? Lista de peticiones

En un proceso de negociación, ambos países han mostrado sus cartas y expuesto los límites que están dispuestos a aceptar pese al ultimátum impuesto por el Presidente de EU para este martes 7 de abril

Jorge Morales

¿Qué piden Trump e Irán para terminar la guerra?

Primeramente, hace dos semanas Estados Unidos envío su propuesta constituida por 15 demandas para detener el conflicto, pero Teherán la calificó como excesiva sin dar más detalles de su contenido.

A dicho plan, Trump respondió ante periodistas en la Casa Blanca: “Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo.

De esta manera, el medio Axios, informó que Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra.

Pese a estas negociaciones entre ambos países, al momento, estas son las demandas del presidente republicano:

Finalmente, está por verse qué ocurre hoy 7 de abril a las 20:00 horas del Este, ya que Donald Trump aseguró que se llevará la victoria, pues Irán “no puede contraatacar porque ya no tienen capacidad”.