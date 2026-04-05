Trump dijo que el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido

AFP

En medio de versiones encontradas propias de un conflicto y de una avalancha de imágenes engañosas o falsas en redes sociales, esto es lo que se conoce hasta ahora, según declaraciones oficiales y reportes de prensa.

Poco se sabe sobre su identidad, pero se trata del operador de sistemas de armas que se sentaba detrás del piloto del caza F-15E avanzado, que fue derribado el viernes.

Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

El aviador logró eyectarse herido y escaló un pico de unos dos mil 100 metros antes de ocultarse en una grieta, de acuerdo con The New York Times y Axios.

Gritó "Dios es bueno" por la radio. Los aviadores estadounidenses reciben el entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) para el caso de que tengan que aterrizar en territorio hostil.

Sus chalecos de combate llevan una baliza de radio/GPS para transmitir su posición, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola.

Trump escribió el domingo que estaba "gravemente herido". CBS News informó que había sido trasladado a Kuwait.

¿Cómo fue la misión de rescate?

Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar que suponía capturarlo con vida.

Se desató entonces una carrera durante el fin de semana, con imágenes difundidas en redes sociales de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Irán.

La operación para extraerlo de la zona fue lanzada en la noche del sábado al domingo e involucró "docenas de aeronaves", según Trump.

También participaron cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL, según medios estadounidenses.

El aviador fue finalmente rescatado cuando las fuerzas iraníes llegaban al lugar. Los efectivos estadounidenses abrieron fuego para mantenerlas a raya, según los informes.

Según Trump, no se perdieron vidas estadounidenses.

¿Qué dice Irán?

Aunque las fuerzas armadas iraníes aseguran que la operación estadounidense fue "frustrada completamente", no han ofrecido una versión plena de los hechos.

La Guardia no dio más información, pero dijo que se trataba de una prueba más "de la humillante derrota del mentiroso Trump".

Aseguró que se trató de "una misión de engaño y huida (...) bajo el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado".

En las imágenes se ven dos hélices y motores carbonizados, y expertos especializados en geolocalización afirman que fueron tomadas a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Isfahán.

El gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad declaró a la agencia Mehr que cinco personas habían muerto y siete habían resultado heridas en la zona montañosa de Kuh-e Siah.

Pero el gobernador, Iraj Kazemijou, negó que fuerzas estadounidenses hubieran aterrizado en el lugar, y aseguró que los informes al respecto eran "completamente falsos" y carecían de validez.

En su mensaje del domingo, Trump también se refirió a otra operación en Irán para rescatar a "otro valiente piloto", sin dar mayores detalles para evitar "poner en riesgo" la acción de rescate.