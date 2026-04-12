¿Quién es Peter Magyar? El proeuropeo le arrebató el poder a Viktor Orbán inspirado en sus ideales

Peter Magyar puso fin al mandato de 16 años de Viktor Orbán como primer ministro de Hungría; el húngaro llegó al poder con una mayoría de dos tercios

Reuters

Magyar , que tenía nueve años cuando cayó el comunismo, contó que había decorado las paredes de su casa familiar en Budapest con fotos de figuras políticas destacadas.

Orbán, entonces un joven abogado, se había convertido en un héroe del movimiento prodemocrático húngaro cuando exigió públicamente en 1989 que las tropas soviéticas abandonaran el país.

“Hubo una oleada de energía en torno al cambio de régimen que me arrastró cuando era niño”, declaró Magyar al podcast Fokuszcsoport el año pasado.

Magyar se distanció rápidamente del partido gobernante y lo acusó de corrupción y de difundir propaganda, afirmando que se había desilusionado con Fidesz.

La derrota de Orbán tiene importantes implicaciones no solo para Hungría, sino también para Europa y su extrema derecha populista.

¿Cuáles fueron las propuestas que llevaron a la victoria a Magyar?

A diferencia de Orbán, no rechaza en principio el derecho de Ucrania a incorporarse a la UE, pero el programa de Tisza no apoya una adhesión acelerada para Kiev.

Al igual que Fidesz, Tisza se opone a las cuotas de la UE para la acogida de migrantes y también mantendría la valla fronteriza construida bajo el mandato de Orbán para impedir el paso de migrantes ilegales.

Pero los analistas afirman que las tensiones entre Budapest y la UE -agravadas aún más por el veto de Orbán a un paquete de ayuda de 90 mil millones de euros para Kiev- podrían aliviarse con Tisza.

Magyar siguió el manual de Orbán en estas elecciones, llevando a cabo una campaña de base que le llevó a los bastiones rurales del Fidesz.

Sus mítines siempre contaban con numerosas banderas nacionales, en un llamamiento al patriotismo de los votantes húngaros al estilo de Orbán.

Sus mensajes coherentes y claros, así como su hábil uso de las redes sociales, han contribuido a su rápido ascenso, según Gabor Toka, investigador sénior del Vera and Donald Blinken Open Society Archives.

“A mucha gente también le tranquiliza la historia de alguien que ha entrado en conflicto irrevocable con el sistema y no tiene vuelta atrás”, dijo, refiriéndose a la ruptura de Magyar con Orbán.