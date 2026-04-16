¿Quiénes son los dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo sancionados por EU?

El Departamento del Tesoro sancionó a dos de los siete hijos de la pareja presidencial nicaragüense

EFE

Daniel Edmundo, el propagandista de sus padres

Controla los medios de comunicación estatales y sandinistas, y la narrativa oficial. Además es el encargado de firmar alianzas con medios de comunicación de China y Rusia.

Entre los medios que coordina está el estatal Canal 6 y los medios privados manejados por sus hermanos o allegados a la familia presidencial: 2, 4, 8, 13 y 22.

Antes de coordinar los medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno sandinista, se desempeñó como director de Canal 4.

Es licenciado en Sociología de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios cerrado y cuyas instalaciones fueron expropiadas por el Estado.

Está casado con Mara Vanessa Stotti, a quien sus suegros la nombraron codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) desde 2024.

El “zar” de los deportes

Maurice Facundo, el otro hijo de la pareja presidencial sancionado por EU, es el encargado de los deportes.

Está casado con Blanca Javiera Díaz Flores, hija del codirector de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, también sancionado por EU.

Su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), también sancionada por Washington.

Antes de ser delegado por sus padres como el encargado de los deportes, mantenía un perfil público discreto y hasta reservado.

Su nombre, según ha contado su padre, es en memoria de Maurice Bishop, el primer ministro de la isla caribeña de Granada, asesinado el 19 de octubre de 1983.

Estudió Comunicación Social, en la UCA, y Cine y Televisión, junto a su hermano Laureano Facundo, en la Universidad Veritas, de Costa Rica, entre 2007 y 2009. Dirige Canal 13, junto a su hermana Camila Ortega Murillo.