RDC registra más de 200 muertos por ébola entre 867 casos sospechosos

MUNDO

La ONU frente al nuevo desorden global

Creada para evitar otra guerra mundial, la ONU enfrenta hoy cuestionamientos sobre su eficacia, el peso del veto de las grandes potencias y una crisis financiera que ha obligado a varias de sus agencias a operar con fuertes recortes presupuestales y reducción de personal. Mientras el organismo intenta responder a guerras, desplazamientos y emergencias humanitarias, una generación acostumbrada a ver conflictos y crisis en tiempo real desde el celular se pregunta si las instituciones internacionales todavía pueden cambiar algo