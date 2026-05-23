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Mundosábado, 23 de mayo de 2026

RDC registra más de 200 muertos por ébola entre 867 casos sospechosos

Al menos 204 personas han perdido la vida durante las últimas semanas

ebola- república democrática del congo
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AFP

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Creada para evitar otra guerra mundial, la ONU enfrenta hoy cuestionamientos sobre su eficacia, el peso del veto de las grandes potencias y una crisis financiera que ha obligado a varias de sus agencias a operar con fuertes recortes presupuestales y reducción de personal. Mientras el organismo intenta responder a guerras, desplazamientos y emergencias humanitarias, una generación acostumbrada a ver conflictos y crisis en tiempo real desde el celular se pregunta si las instituciones internacionales todavía pueden cambiar algo

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