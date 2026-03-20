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Mundoviernes, 20 de marzo de 2026

Redes sociales hacen infelices a los jóvenes de Norteamérica y Europa: estudio

En contraste, los jóvenes de Latinoamérica hacen un mayor uso de redes sociales para informarse y educarse en vez de hacerlas su principal fuente de entretenimiento

Wendy Vega / El Sol de México

La presencia de emociones negativas junto a una continua exposición de “vidas perfectas” que impulsan al usuario a hacer una comparativa han provocado que los jóvenes sean menos felices que en años anteriores.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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