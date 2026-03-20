Redes sociales hacen infelices a los jóvenes de Norteamérica y Europa: estudio











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La presencia de emociones negativas junto a una continua exposición de “vidas perfectas” que impulsan al usuario a hacer una comparativa con la suya / Foto: Reuters

Pese a que los países nórdicos y anglosajones lideran los primeros puestos del ranking de la felicidad, el estudio “World Happiness Report 2026” ha encontrado que muchos jóvenes de habla inglesa han disminuido sus índices de felicidad con el aumento de plataformas digitales y redes sociales.

De acuerdo con el informe global, los jóvenes son mucho menos felices que hace 15 años, periodo en el que las redes sociales aumentaron su servicio a nivel mundial, algunas de las hipótesis de los expertos señalan a estas plataformas como las causantes de la reducción de la felicidad entre los países de Norteamérica y parte de Europa Occidental.

Uno de los estudios se realizó con jóvenes de 15 años en 47 países, los resultados muestran que aquellos usuarios que pasan más de siete horas al día en redes sociales poseen un bienestar mucho menor que aquellas personas que solo las usan por una hora.

Te puede interesar: México sale de los 10 países más felices del mundo

Algunos de los estudiantes universitarios estadounidenses que fueron consultados durante el estudio, declararon que desearían que las plataformas de redes sociales no existieran, además, los datos recabados demostraron que EU es el país cuyos habitantes están más dispuestos a pagar por el uso de las redes sociales.

Por otra parte, Medio Oriente y el Norte de África presenta mayor asociación entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de los niveles de depresión y estrés entre los usuarios, por lo que se cree que las plataformas más problemáticas podrían se aquellas de uso pasivo y cuyo contenido principal es visual, fomentando una comparación de estilos de vida con los creadores del contenido.