Redes sociales hacen infelices a los jóvenes de Norteamérica y Europa: estudio
En contraste, los jóvenes de Latinoamérica hacen un mayor uso de redes sociales para informarse y educarse en vez de hacerlas su principal fuente de entretenimiento
Wendy Vega / El Sol de México
La presencia de emociones negativas junto a una continua exposición de “vidas perfectas” que impulsan al usuario a hacer una comparativa han provocado que los jóvenes sean menos felices que en años anteriores.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.