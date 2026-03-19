









Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El brote corresponde a la enfermedad meningocócica de grupo B, con 15 casos de laboratorio confirmados y otros 12 en investigación / Foto: Reuters

La ciudad de Canterbury, al sureste de Inglaterra, ha sido el centro de un brote de meningitis que hasta el momento ha dejado dos estudiantes muertos. Esta situación ha encendido las alarmas de la sociedad británica que busca inmunizarse ante el aumento de contagios..

Las autoridades aseguran que el brote se desató en la discoteca Chemistry, a la que acuden muchos de los estudiantes de la escuelas cercanas como la Universidad de Kent. Los expertos han calificado este brote como una de las enfermedades que más rápido han crecido en Reino Unido.

Desde el 15 de marzo, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta sanitaria tras el fallecimiento de dos personas, ambas estudiantes de la Universidad de Kent, una de ellas identificada como Juliette Kenny, de 18 años, mientras que la identidad de la otra víctima del meningitis no ha sido revelada

Las autoridades sanitarias buscan limitar la propagación de esta enfermedad por lo que han aplicado dos mil 500 dosis preventivas de antibióticos entre los universitarios que acudieron al club nocturno entre el 5 y 7 de marzo.

De acuerdo con los datos de una encuesta rápida realizada por la Asociación Nacional de Farmacias británicas (NPA), al menos el 87 por ciento de los establecimientos informaron un aumento considerable en la venta y solicitudes de vacunas contra la meningitis, por lo que se sienten preocupados al verse superados por la demanda del antibiótico y la oferta que pueden disponer para los británicos.

El precio de una dosis cuesta 127.35 euros, pero se requieren entre dos o tres inyecciones para completar la inmunización de un adulto, por lo que los ciudadanos necesitarán entre 254.71 a 382.07 euros para sentirse seguros ante el brote de meningitis.

Algunos usuarios al no poder encontrar las dosis en sus farmacias cercanas han optado por reservar en línea una cita privada de vacunación en Boots, la cadena farmacéutica más grande de Reino Unido; sin embargo, ante la alta demanda los ciudadanos han tenido que enfrentarse a la espera en una fila virtual.