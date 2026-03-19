Reino Unido, en alerta por meningitis: lo que sabemos del brote que provoca alarma y escasez de medicamentos
Canterbury, una ciudad con más de 50 mil habitantes, es el epicentro del brote de meningitis considerado como el más rápido de Reino Unido
Wendy Vega / El Sol de México
¿Qué pasa con las vacuna contra la meningitis en Reino Unido?
La segunda farmacéutica minorista británica, Superdrug, advirtió en sus páginas web la escasez nacional de la vacuna por lo que se habilitó una lista de espera para los interesados.
Con información de EFE
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.