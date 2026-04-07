Reino Unido prohíbe la entrada al rapero Kanye West tras comentarios antisemitas

En los últimos años, el rapero estadounidense ha hecho varias declaraciones antisemitas y racistas. En 2023 declaró: “Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis”

AFP

El rapero había afirmado el martes, en una columna en el diario The Wall Street Journal, estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica, como señal de buena voluntad.

“Como resultado de que el Ministerio de Interior prohibió su entrada, el Wireless Festival se ha visto obligado a su cancelación”, dijeron los organizadores en Instagram.

El anuncio de su participación en el festival había provocado indignación.

Además, patrocinadores del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, habían anunciado su retirada del evento.

Ye, como se hace llamar ahora, ha perdido en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.

“Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis”, llegó a decir en 2023.

“No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón”, escribió West, invocando su trastorno bipolar para justificar sus declaraciones racistas.

El ministro británico de Salud, Wes Streeting, había adelantado que su gobierno estaba “estudiando” la posibilidad de negarle la entrada a Reino Unido.

El anuncio de la cancelación del festival se produce cuando la preventa de entradas para el festival comenzaba este martes.