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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Renuncia el jefe interino de ICE y supervisor del plan de deportación masiva de Trump

Todd Lyons presentó su renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin

EFE

Mullin agregó que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, en el final de la primavera de Estados Unidos.

Medio centenar de migrantes detenidos por ICE han fallecido en sus centros en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Con la salida de Lyons, el puesto para dirigir la agencia queda vacante y desde la Administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado. 

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